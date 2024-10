Die Grünstadter Stadtwerke warnen vor Telefonabzockern unter falscher Flagge: Die Gauner rufen demnach gerade Verbraucher in Grünstadt und Umbegung an, geben sich als Mitarbeiter des regionalen Versorgers aus und fragen zum Beispiel nach Zählernummer und Bankverbindung. Was sie dabei vermutlich im Schilde führen, wie man sie erkennen kann und warum die Stadtwerke befürchten, dass einige ihrer Kunden auf die Masche schon hereingefallen sind: Zum ausführlichen Artikel geht’s hier.