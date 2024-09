Jede Menge Stimmung im historischen Karolinenhof in Carlsberg-Hertlingshausen: Am Wochenende hat der gemeinnützige Verein „Jeder kann was“ zum fünften Mal ein Ethnomusikfestival veranstaltet. Dabei spielen die Teilnehmer in Workshops mit ihnen zuvor meist unbekannten Personen Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen. Zum Auftakt am Freitagabend gab es in der Scheune ein Konzert – vielmehr eine Party.

Es dauert nicht lange, bis der Funke übergesprungen ist, die gute Laune um sich greift. Das Absinto Orkestra präsentiert temperamentvolle Melodien der Sinti und Roma. Dabei sind die