Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei einem Gottesdienst in der St.-Peter-Kirche in Grünstadt und bei einem Empfang sind am Sonntagvormittag die Mallersdorfer Schwestern Blandine, Giselhilda und Marzella würdig verabschiedet worden. Die Franziskanerinnen verlassen Grünstadt. Und viele Wegbegleiter wünschen Gutes.

153 Fische hat Simon Petrus vor 2000 Jahren am See Tiberias an Land gezogen – und Pfarrer Martin Tiator nahm den Text aus dem Evangelium am Sonntag zum Anlass, die Fischernte des Jüngers