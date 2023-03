Abschied vom Winter haben die Obrigheimer am Samstag ganz offiziell genommen. Auch wenn sich der Frühling an diesem Tag nicht von seiner schönsten Seite zeigte, kamen zahlreiche Zaungäste, um die Winterverbrennung mitzuerleben.

Ganz so einfach wollte es der Schneemann dem Frühling allerdings nicht machen. Der Wind wehte den Zylinder des weißen Riesen gleich mehrfach weg. Die Organisatoren hatten ihre schwere Not, die Kopfbedeckung wieder einzufangen. Optisch machte der Schneemann einiges her. Der Verein „Untere Hauptstraße“ hatte mit Unterstützung der Landfrauen ganze Arbeit geleistet. Mit Stabaus-Brezeln und einem kleinen Lindwurm durch das Dorf pilgerten vor allem Familien mit Kindern zum Ort des Geschehens zur SG-Halle auf den Sportplatz. Begleitet wurden sie vom Musikzug Freinsheim. Die Landfrauen kümmerten sich um die Organisation, den kulinarischen Genuss und boten ein Kuchenbüfett sowie Getränke an. Der Wind konnte der guten Stimmung an diesem Nachmittag nichts anhaben.