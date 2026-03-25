Das Viadukt in Kleinkarlbach soll schon bald Geschichte sein. Darüber hat Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) die Bürger informiert. Die Bahn hat das nun bestätigt. Wie ein Sprecher mitteilt, gehört das Brückenstück zu einer stillgelegten Strecke. Der Aufwand, die Brücke instandzuhalten, sei zu hoch, weshalb er zurückgebaut werden soll. Die Arbeiten sind fürs zweite Halbjahr 2026 geplant. Mithilfe eines Krans soll der Überbau von der Straße aus weggehoben werden. Der Rest des Baus soll in seinem aktuellen Zustand bestehen bleiben, so der Bahnsprecher. Größere Einschränkungen seien aber nicht zu erwarten. Optisch wiederum wird sich einiges ändern, was auch Krauß beschäftigt – das Viadukt prägt seit Jahrzehnten das Dorfbild Kleinkarlbachs.