22 Mädchen und eine Handvoll Jungen zeigen am Samstag bei einer Schau im Modehaus Jost in Grünstadt festliche Mode. Wie Thorsten Herz von der Geschäftsleitung berichtet, werden die Abiturientinnen und Abiturienten um 12 und um 15 Uhr im Erdgeschoss des Hauses Kleidung zeigen, die junge Leute beim Abiball, bei Hochzeiten oder bei Abschlussfeiern tragen können. Die Schüler engagierten sich auf diese Weise, um Geld für den Abiball einzunehmen. „Wir spenden für den Ball einen veritablen Betrag“, sagt Herz. Er sieht die Modenschau auch als Zeichen dafür, dass es wieder losgeht nach zwei Jahren ohne Feste und Feiern: „Es passiert wieder was. Es ist ein Aufbruch.“