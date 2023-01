Ihr 35. und damit letztes Abitur vor ihrer Pensionierung begleitet derzeit die Direktorin Cornelia Diehl. Am Freitag überreichte sie 40 Jugendlichen vor der Aula des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt die Unterlagen für die erste schriftliche Prüfung im Fach Deutsch. Zur Auswahl standen Texte von Goethe und Kafka sowie ein vom Land zentral vorgegebenes Thema. Erstmals hatten die Absolventen zusätzlich zur reinen Bearbeitungszeit von viereinhalb Stunden 30 Minuten zum Einlesen. „Anschließend können Sie noch Fragen stellen und erst dann nehmen Sie den Stift in die Hand“, erläuterte Diehl. Am Montag geht es mit Aufgaben in Biologie und Physik weiter. Insgesamt sind in diesem Jahr bis zum 23. Januar von 87 Mädchen und Jungen 261 Klausuren anzufertigen. Am 17., 20., 21. und 22. März laufen die mündlichen Prüfungen. Die feierliche Übergabe der Zeugnisse ist für Donnerstag, 30. März, in Hettenleidelheim vorgesehen.