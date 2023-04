Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

23 junge Frauen und 14 junge Männer sind am Donnerstag aus der Integrierten Gesamtschule Grünstadt verabschiedet worden. Bei einer kleinen Feier in der neuen TSG-Halle erhielten sie ihre Abiturzeugnisse. 13 von ihnen wurden für besondere Leistungen geehrt. Am Ende herrschte eine super Stimmung.

Nach einer Oberstufe in Pandemiezeiten haben die 37 Absolventen der Integrierten Gesamtschule Grünstadt ihrer Abschlussfeier am Donnerstag das Motto „Abi im Wunderland“ gegeben. Direktor