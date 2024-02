Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachricht in Sozialen Medien traf Grünstadter Tierfreunde mitten ins Herz: Auf dem Gelände der Kläranlage sollen angeblich alle Damhirsche abgeschossen worden sein. Schnell hagelte es Kritik und Vorwürfe gegenüber den Mitarbeitern der Stadtwerke – auch außerhalb des Internets. Was an den Behauptungen wirklich dran ist.

Keine Nachricht hat dieser Tage so viel Empörung hervorgerufen wie der Beitrag einer Grünstadterin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Der Grund für die Aufregung: Laut der