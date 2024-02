Die Nachricht in Sozialen Medien traf Grünstadter Tierfreunde mitten ins Herz: Auf dem Gelände der Kläranlage sollen angeblich alle Damhirsche abgeschossen worden sein. Schnell hagelte es Kritik und Vorwürfe gegenüber den Mitarbeitern der Stadtwerke – auch außerhalb des Internets. Was an den Behauptungen wirklich dran ist. Mehr zum Thema lesen Sie hier.