Weil sie abgesackt ist, bleibt die Ferdinand-Porsche-Straße im Grünstadter Gewerbegebiet auf Monate gesperrt. Damit ist eine Zufahrt zum Globus-Markt blockiert, den täglich Tausende Kunden ansteuern. Über spürbar weniger Betrieb in ihren Läden klagen nun die Geschäftsführer von Gartencreativ Deister und Brigitte B.’s Küchenkultur. Welcher Kunden-Typ bei ihnen gerade fehlt, wo sie Kritik an der Baustellen-Koordination anmelden und was der Globus-Chef über die Folgen der Blockade für seinen Einkaufs-Komplex sagt, steht im ausführlichen Artikel.