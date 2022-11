Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rationiert die Abgabe von Brennholz. Vor dem Hintergrund der Energiekrise sei die Nachfrage nach Heizmaterial für den heimischen Kamin gigantisch, sagte Förster Fabian Keck bei der jüngsten Ratssitzung. Das Holz, das er dafür abgeben könnte, sei drei- bis viermal so viel wie in den Vorjahren. Letztendlich übersteige die Bestellmenge deutlich das, was unter Nachhaltigkeitsaspekten dem Gemeindewald entnommen werden dürfe, so Keck. 30 Personen wollten zusammen 400 Festmeter haben, 150 Festmeter wäre normal. Im Hettenleidelheimer Forst ließen sich aktuell rund 130 Festmeter als Brennholz verkaufen. „Nach einer langen Diskussion im Forstamt haben wir uns darauf geeinigt, solidarisch auch Material aus dem Staatswald zur Verfügung zu stellen, sodass wir jedem Bürger bis zu 7,5 Festmeter, also etwa zehn Ster, Laub-Hartholz verkaufen können“, erläuterte der Leiter des Reviers Stumpfwald. Bei den Preisen machte er folgenden Vorschlag: Bei Abgabe von haushaltsüblichen Mengen 62 Euro pro Festmeter Eiche und 68 Euro für Buche. Nadelholz sollte 50 Euro kosten. Der Rat segnete Menge und Preise einstimmig ab.abf