Ein erneuter Vorstoß, die Abfahrtszeiten der Schülerbusse von Carlsberg nach Grünstadt zu verändern, hat keinen Erfolg, wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in einer Sitzung des Ausschusses für ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr des Kreistags am Mittwoch in Bad Dürkheim mitteilte. Die Schülerbusse fahren in Carlsberg um 6.41 Uhr und um 6.48 Uhr ab. Die Busse kommen um 7.09 Uhr und um 7.15 Uhr in Grünstadt an. Das bedeutet, dass die Schüler mehr als eine halbe Stunde Wartezeit bis zum Unterrichtsbeginn haben. Laut Ihlenfeld besuchen 46 Kinder und Jugendliche aus Carlsberg und Hertlingshausen das Leininger-Gymnasium und 24 die IGS Grünstadt. In der Vergangenheit hatte es schon mehrfach Forderungen gegeben, dass zumindest einer der Busse später fahren soll, damit die Schüler in Grünstadt nicht so lange warten müssen. Wie Ihlenfeld berichtete, hat der CDU-Ortsverband Carlsberg-Hertlingshausen im November vergangenen Jahres erneut diese Forderung erhoben und eine Unterschriftenliste vorgelegt. Wenn einer der Busse später in Carlsberg abfahren würde, könnte jedoch „das gesamte Gefüge der Busverbindungen im Leiningerland nicht mehr funktionieren“, sagte Ihlenfeld. Die Zeiten der Busse im Schülerverkehr seien genau aufeinander abgestimmt, bei einer Änderung müsste das komplette System modifiziert werden. Die einzige Möglichkeit für eine spätere Abfahrt wäre der Einsatz eines zusätzlichen Busses. Dadurch würden pro Jahr Kosten von etwa 80.000 Euro entstehen. „Das können wir uns nicht leisten“, sagte Ihlenfeld. Zudem würde die Aufsichtsbehörde die Ausgabe nicht genehmigen, da es eine freiwillige Leistung sei. Dazu käme dann noch das Problem, dass alle in den späteren Bus einsteigen würden und dann ein Fahrzeug nicht ausreiche. Nach Angaben von Achim Martin, Jurist der Kreisverwaltung, entsprechen die Fahrt und Wartezeiten der Carlsberger Schüler den Richtlinien für die Schülerbeförderung. „Wir können leider nicht helfen“, so Ihlenfeld.