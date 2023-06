Die Stadtverwaltung stellt am 12. und 13. Juli zum siebten Mal interessante Firmen und Einrichtungen aus Grünstadt vor, die bereit sind, ihre Türen für Bürger zu öffnen und einen Einblick in ihr Unternehmen zu gewähren. An beiden Terminen beginnt der Abendspaziergang um 18 Uhr beim Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt (EBG) in der Schlachthofstraße 2. Die Laufstrecke beträgt etwa einen Kilometer. Folgende Unternehmen stellen sich diesmal vor: der EBG-Bauhof in der Schlachthofstraße, das EBG-Abwasserwerk in der Max-Planck-Straße und die Stadtwerke Grünstadt in der Max-Planck-Straße. Die Gastgeber werden den Besuchern über ihre Aufgabengebiete berichten und lassen einen Blick hinter ihre Kulissen zu. Bei den Stadtwerken soll der Abendspaziergang in geselliger Runde ausklingen. Dabei können noch weitere Fragen gestellt werden und es gibt Gelegenheit zum Austausch über die Eindrücke des Rundgangs. Für Tickets können Interessierte in der Zeit vom 12. bis 18. Juni eine E-Mail an stadtmanagement@gruenstadt.de senden. Folgende Angaben sollten enthalten sein: 7. Abendspaziergang Gewerbegebiet als Betreff, eine Terminangabe für entweder den 12. oder den 13. Juni – wer einen Termin zugeteilt bekommen möchte, kann auch beide Daten angeben – Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer sowie Anzahl der Karten, maximal dürfen es zwei sein. Falls mehr als 20 Karten pro Veranstaltung angefragt werden, findet am 19./20. Juni eine Auslosung statt. Die gezogenen Teilnehmer werden dann per E-Mail benachrichtigt. Unter Vorlage der Bestätigungsmail können die Karten zum Preis von jeweils 5 Euro in der Tourist-Info, Hauptstraße 84, abgeholt werden.