Wegen guter Resonanz im vergangenen Jahr möchte die Verbandsgemeinde Leiningerland ihre Veranstaltungsreihe „Abendspaziergänge durch die lokale Wirtschaft“ auch in diesem Jahr anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei erhalten Bürger die Möglichkeit, in Kleingruppen von 20 Personen regionale Betriebe kennenzulernen. Der nächste Abendspaziergang findet am Dienstag, 21. April, von 18 bis 20 Uhr, in Altleiningen statt. Auf dem Programm stehen ein Besuch der Gärtnerei Dennhardt und des Bio-Bauernhofs Kleinsägmühlerhof. Weitere Termine sind für Dienstag, 12. Mai (Bockenheim), Dienstag, 23. Juni (Laumersheim) und im August (Hettenleidelheim) angesetzt. Eine Anmeldung für den Spaziergang in Altleiningen ist bis Dienstag, 14. April, über das Anmeldeformular auf www.vg-l.de oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@vg-l.de

möglich. Bei mehr als 20 Anmeldungen entscheidet das Los. Für die anderen Termine sind Anmeldungen jeweils vier Wochen vor dem jeweiligen Termin möglich.