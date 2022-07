Weil er laut Polizei beim Abbiegen zu schnell war, hat ein Autofahrer in Grünstadt am Dienstagabend einen Schaden von etwa 5000 Euro angerichtet. Die Beamten berichten: Der Mann fuhr aus Richtung Bockenheim kommend auf der B271 und wollte nach rechts in die Daimlerstraße abbiegen. Der Wagen brauch aus, fuhr über eine Fahrbahninsel und krachte in die Leitplanke. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von 1,94 Promille, er musste daher eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.