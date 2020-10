Weil auch im Landkreis Bad Dürkheim die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wurde, tritt ab Donnerstag, 29. Oktober, aus Infektionsschutzgründen wieder ein Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus Grünstadt in Kraft. Das hat die Krankenhausverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Es werde wieder im Einzelfall darüber entschieden, ob Besucher eine Sondereinlassgenehmigung erhalten. Dies können Angehörige von minderjährigen Kindern, von dementen Patienten, von im Sterben liegenden Patienten, Partner von Frauen, die zur Entbindung kommen, Dolmetscher oder Betreuer sein, sofern diese Personen keine Krankheitssymptome haben. Über den Haupteingang ist nach einer Einlasskontrolle der Zugang für Patienten des Krankenhauses und der Praxis Radiologie Vorderpfalz sowie für die Besucher mit Sondergenehmigung weiterhin gewährleistet. Diese Entscheidung sei zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiter getroffen worden, so die Klinikverwaltung. Ein Ausfall eines größeren Anteiles der Mitarbeiter über längere Zeit könnte die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses gefährden. „Wir sind uns alle sehr wohl bewusst, dass diese Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten

unsere Patienten und deren Angehörige belasten wird. Unser Ziel bleibt es trotzdem, den familiären Charakter des Hauses zu bewahren“, heißt es in der Mitteilung.