Kaum ein Vogel ist so unbeliebt wie die Taube. Dennoch lässt sich ihr Aufkommen in Stadt- und Wohngebieten nur begrenzt eindämmen. Meistens ist der Vogel nämlich dort, wo es für ihn und seine Nachkommen leichten Zugang zu Futter gibt. Dass sich die Tiere vor allem dort aufhalten, wo auch Menschen Lebensmittel produzieren oder zu sich nehmen, verwundert beim Blick in städtische Fußgängerzonen meist nicht. Deshalb sollen städtische Vorschriften die Taubenplage in Grünstadt eindämmen, doch für die US-Großbäckerei Aafes gelten sie nicht. Denn diese gilt als militärische Liegenschaft. Tummeln sich die Tiere dort besonders gern, weil sie auf dem Gelände – etwa in offenen Containern – viel Futter finden? Was Kreis, Stadt und die Depot-Betreiber zu diesem Verdacht sagen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.