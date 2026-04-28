[Aktualisiert: 12.53 Uhr] Die Feuerwehr geht davon aus, dass die A6 bei Wattenheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern demnächst wieder voll gesperrt werden muss. Zuletzt hatten die Einsatzkräfte eine Spur freigegeben, wobei die Auffahrt von Grünstadt auf die A6 in Richtung Kaiserslautern weiterhin gesperrt ist. Darüber informiert die Autobahnpolizei Ruchheim. Hintergrund ist der Brand eines Lastwagens auf der Autobahn kurz vor Wattenheim am frühen Morgen. Als wahrscheinlichste Ursache gilt ein technischer Defekt.

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Der Sattelschlepper mit Auflieger hatte Hausmüll geladen, der zum Teil ebenfalls Feuer fing. Ein Bagger, der von einer benachbarten Baustelle stammt, birgt nun die verkohlte Fracht. Außerdem gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass immer wieder Glutnester aufflackern werden, weshalb sie weiterhin Wasser auf dem Müll verteilt. Sobald der Müll aus dem Lastwagen entfernt ist, soll er abgeschleppt werden. Dafür wird die offene Spur wieder gesperrt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilt. Wann das passiert und wie lange dauern wird, sei offen: „Es braucht nur eine Komplikation, dann geht die Sache schon in die Verlängerung.“ Der Verkehr in Richtung Kaiserslautern wird dann über die Abfahrt Grünstadt gelenkt. Der kilometerlange Stau vom Vormittag entzerre sich gerade, allerdings sei damit zu rechnen, dass es auch am Nachmittag durch die Vollsperrung wieder zu Stau kommen wird.