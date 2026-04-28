[Aktualisiert: 9.55 Uhr] Die Feuerwehr geht davon aus, dass die A6 bei Wattenheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern demnächst wieder voll gesperrt werden muss. Zuletzt hatten die Einsatzkräfte eine Spur freigegeben. Durch sie werden aber nur jene Fahrzeuge rollen können, die bislang zwischen der Ausfahrt Grünstadt und der Unfallstelle festsaßen. Kurz vor Wattenheim war am Dienstagmorgen gegen 6.35 Uhr ein Lastwagen in Brand geraten, als wahrscheinlichste Ursache gilt ein technischer Defekt.

Der Sattelschlepper mit Auflieger hatte Hausmüll geladen, der zum Teil ebenfalls Feuer fing. Ein Bagger soll nun die verkohlte Fracht bergen. Dafür wird nach Feuerwehr-Angaben die Fahrbahn in ihrer kompletten Breite benötigt. Außerdem gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass immer wieder Glutnester aufflackern werden. Der Verkehr in Richtung Westen wird einstweilen bei Grünstadt von der Autobahn auf die Landstraßen geschickt. Die Länge des Rückstaus hat die Polizei zuletzt auf etwa acht Kilometer geschätzt – „eher mehr als weniger“.