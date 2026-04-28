[Aktualisiert: 9.15 Uhr] An einer Unfallstelle auf der A6 bei Wattenheim ist nach Polizeiangaben von 9.10 Uhr eine Fahrspur wieder freigegeben. Bis wann das Wrack eines ausgebrannten Lastwagens endgültig weggebracht werden kann, ist noch völlig offen. „Die Abschleppfirma fährt jetzt an“, sagte eine Polizistin der RHEINPFALZ. „Wir mussten mit denen erst einmal klären, wie sie überhaupt bis zur Unfallstelle durchkommen. Jetzt werden sie vor Ort schauen, welche Fahrzeuge sie einsetzen müssen.“ Die Länge des Rückstaus schätzen die Beamten derzeit auf acht Kilometer – „eher mehr als weniger“. Nach Angaben der Polizei war am Dienstagmorgen gegen 6.35 Uhr kurz vor der Abfahrt Wattenheim ein Lastwagen in Brand geraten, als wahrscheinlichste Ursache gilt ein technischer Defekt.