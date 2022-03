Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagmorgen, gegen 9.55 Uhr, auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, kurz vor der Abfahrt nach Grünstadt gekommen. Die Autobahnpolizei teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage hin mit, dass in einer Baustelle am Laumersheimer Berg ein PKW auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren ist. Beide Fahrer seien dabei leicht verletzt worden, so die Polizei.