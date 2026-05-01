Filippo Graziano, Trainer des Gastgebers VfR Frankenthal, weiß, dass das A-Klasse-Duell am Sonntag, 15.30 Uhr, mit DJK Eppstein kein Selbstläufer ist.

Der VfR Frankenthal ist mit 53 Punkten Tabellendritter, drei Punkte hinter dem zweitplatzierten SV Ruchheim. Da beiden Mannschaften in der Restsaison nicht mehr aufeinandertreffen, müssen die Frankenthaler auf Ausrutscher des Konkurrenten hoffen. „Wir haben es leider nicht mehr selbst in der Hand, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt Graziano. Nicht mehr einholbar ist Spitzenreiter ESV Ludwigshafen.

Eine schwere Aufgabe hat seine Mannschaft zuletzt spät gelöst. Im Auswärtsduell mit dem FC Arminia Ludwigshafen II sicherte ein von Jonas Weißheimer in der Nachspielzeit (90.+5) verwandelter Elfmeter den 2:1-Sieg. „Die sind jung, laufstark und zweikampfstark und spielen einen guten Fußball. Es stand lange 1:1, aber wir haben geduldig weitergespielt und auch verdient gewonnen. Die Moral und Mentalität, das Spiel gewinnen zu wollen, war da“, blendet Graziano zurück.

„Man darf keinen unterschätzen, jede Mannschaft muss man erst einmal bespielen, wir müssen Geduld haben und unseren Fußball durchziehen“, schildert der VfR-Coach, der mit einem defensiv eingestellten Gegner rechnet. Damit hat Graziano ins Schwarze getroffen, denn Mustafa Yildirim, Trainer der DJK Eppstein kündigt an: „Wir werden auf alle Fälle defensiv agieren und wollen die Null so lange halten, wie es geht und sie ein bisschen ärgern.“

Absteiger Eppstein

Mit dem Abstieg hat sich die DJK Eppstein angesichts von 15 Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bereits abgefunden. Yildirim betont aber, dass die Spieler signalisiert hätten, dem Verein auch in der B-Klasse treu zu bleiben. Auftrieb gibt das Remis am Sonntag gegen den MTSV Beindersheim. „Die Stimmung bei uns ist aber die ganze Zeit schon gut, die Moral ist immer noch da“, betont der Trainer.

Yildirim erwartet angesichts der Offensivkraft des VfR ein „brutal schweres Spiel“ , hegt aber schon die Hoffnung auf einen Coup. „In der ersten Halbzeit stimmen unsere Ergebnisse meistens, in der zweiten brechen wir meistens ein. Gut wäre, wenn’s lange 0:0 steht und wir vor der Pause mal einen Konter fahren können“, spekuliert Yildirim.