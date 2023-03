Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Jugendarbeit des Park TC Grünstadt macht sich langsam bezahlt. Das merkt man in dieser Saison vor allem in der Herrenmannschaft, die in der A-Klasse antritt. Nach vier Begegnungen hat sich die Mannschaft um Kapitän Florian Dostalek mit 6:2 Punkten in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Das Ziel Klassenverbleib sollte in den restlichen Partien nur noch Formsache sein. Florian Dostalek ist das Urgestein und Kapitän der „Rasselbande“, deren Spieler in der Regel zwischen