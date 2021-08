Eine betagte Frau ist am Freitagvormittag in ihrer Wohnung in Grünstadt ausgeraubt worden. Laut Polizei wurde die 88-Jährige um 11.15 Uhr an ihrer offenen Wohnungstür von zwei jungen Frauen angesprochen. Diese gaben sich als Mitarbeiterinnen eines Altenheims aus und baten darum, auf die Toilette zu dürfen. Durch Ablenkung der Geschädigten ist es den Täterinnen gelungen, die Handtasche mitsamt Geldbeutel des Opfers zu entwenden. Neben circa 50 Euro Bargeld sind auch Bankkarte und Ausweise weg. Eine Fahndung nach den Frauen verlief erfolglos. Gegen 20.30 Uhr stellte die Seniorin fest, dass die unbekannten Frauen auch im Schlafzimmer waren und Schmuck im Wert von mehr als 1000 Euro erbeutet haben. Die Täterinnen werden als südländisch, circa 20 Jahre alt mit dunklen langen Haare beschrieben. Eine Frau trug dunkle Jeans und eine dunkle Jacke, die andere hatte eine dunkle Hose und einen weißen Pullover an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand am vergangenen Freitag im Bereich Bingerlochgasse / Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht.