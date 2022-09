Das 80. Bockenheimer Winzerfest steht vor der Tür. Das Programm steht auch schon. Doch auf eines müssen die Besucher des größten Weinfests im Leiningerland in diesem Jahr verzichten: den traditionellen Festzug. Es gibt aber Hoffnung fürs nächste Jahr.

Das 80. Winzerfest in Bockenheim wird dieses Jahr ohne Festumzug über die Bühne gehen müssen. Zu groß seien die geforderten Sicherheitsvorkehrungen gewesen, insbesondere in so kurzer Zeit, erklärte Uli Keidel (parteilos), der Erste Beigeordnete der Gemeinde, in dessen Aufgabenbereich das Winzerfest liegt. Im Spätsommer habe ein Gespräch mit den zuständigen Stellen der Verbandsgemeinde Leiningerland und der Polizei stattgefunden. Danach habe man sich gegen einen Festumzug in diesem Jahr entschieden. Die Auflagen seien einfach zu hoch, um diese in so kurzer Zeit umzusetzen, sagte Keidel.

Dazu gehöre unter anderem, ausreichend Sicherheitspersonal an den Straßen vorzuhalten sowie Rettungswege für Feuerwehr und weitere Einsatzfahrzeuge während des Festumzugs zu schaffen. Und genau hier liege derzeit die Schwierigkeit, erklärte der Bockenheimer. „Die Weinstraße ist streckenweise so schmal, dass während des Festumzugs kein Rettungsfahrzeug vorbeikommt, also so eng wie ein Nadelöhr sozusagen.“ Hier müsse man sich ein gutes Konzept überlegen, damit die Sicherheit gewährleistet werden könne. Hinzu kämen die Auflagen, dass die Verkehrssicherheit der Wagen überprüft werden muss, etwa vom TÜV. Diese Regel hat schon so mancherorts für eine geringe Teilnehmerzahl beim Umzug gesorgt, da viele Vereine die Umrüstung der Fahrzeuge nach den amtlichen Vorschriften finanziell nicht stemmen können.

Mit Zuversicht ins nächste Jahr

Keidel gab sich jedoch zuversichtlich, dass im nächsten Jahr wieder Festwagen durch Bockenheim rollen und Fußgruppen dabei sein werden. „Viele unserer Teilnehmer beteiligen sich bei großen Festumzügen und kennen die Auflagen.“ Lediglich bei der Teilnahme der sonst so zahlreichen Kutschen mit winkenden Weinhoheiten äußerte er Bedenken: „Natürlich war das immer schön, jedoch kann es mit Pferden auch zu Unfällen kommen.“ Inwieweit das Konzept das noch zulasse, müsse man sehen. Wenn es nicht anders möglich sei, werde der Festumzug eben ohne Pferdekutschen stattfinden müssen.

Bereits im vergangenen Jahr fiel der Festumzug wegen der Pandemie aus. Beim Neustadter Winzerfestumzug in der kommenden Woche wolle man sich nun genau anschauen, wie die Veranstalter das Sicherheitskonzept umgesetzt haben und sich Ideen holen. Es sei schon sehr schade, ohne Umzug feiern zu müssen. Auch die Teilnehmer und Besucher, die auf ihn zugekommen seien, hätten sich enttäuscht gezeigt, so Keidel. Deshalb glaubt er fest an viele Mitwirkende und Besucher im kommenden Jahr.

23 Seiten Sicherheitskonzept

23 Seiten beinhaltet das Sicherheitskonzept, das dieses Jahr erstmals in schriftlicher Form vorliegt. Uli Keidel, der Erste Beigeordnete der Gemeinde, in dessen Aufgabenbereich das Winzerfest liegt, sagte: „Wir haben bereits letztes Jahr die meisten der jetzt schriftlich festgehaltenen Dinge umgesetzt.“ Die Ausführung eines Sicherheitskonzepts möchte die Verbandsgemeinde Leiningerland, wie Keidel der RHEINPFALZ berichtete.

Unter anderem sei in dem Papier aufgeführt, wie Beleuchtungen auszusehen haben, Notausgänge gekennzeichnet werden müssen und dass mit Sicherheitspersonal gearbeitet werden soll. Auch hinsichtlich der Verantwortlichkeiten sei alles schriftlich festgehalten, erklärte der Erste Beigeordnete.

„Im Vorfeld ist es viel Arbeit gewesen, aber nun ist es fertig. Lediglich ein paar kleine Anpassungen müssen noch erledigt werden.“ Ein Mitglied des Winzerfestausschusses wollte wissen, wer die Einhaltung kontrolliere. Keidel: „Dafür wird das Ordnungsamt zuständig sein.“

Das Konzept könne im nächsten Jahr zum 81. Winzerfest wieder verwendet wenden und müsse lediglich bei Neuerungen oder Veränderungen angepasst werden.