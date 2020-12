Bei einem Unfall an der B 47 in Hettenleidelheim ist eine 76-jährige Frau am Donnerstag gegen 10 Uhr schwer verletzt worden. Wei die Polizei mitteilt, war die Pkw-Fahrerin auf der Poststraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur B 47 nach links in Richtung Eisenberg einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 19-Jährigen. Der Wagen des jungen Mannes stieß frontal in die Fahrerseite der Seniorin, die beim Anstoß schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht kam sie mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus.Der 48-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin blieb hingegen unverletzt. Der 19-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, obwohl er angab, keine Beschwerden zu haben. Während der Aufnahme des Vorfalls war die B 47 an der Unfallstelle für etwa eine Stunde lang gesperrt – eine Umleitung erfolgte innerorts. Die Feuerwehren von Hettenleidelheim/Wattenheim und Carlsberg banden auslaufende Betriebsstoffe und der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.