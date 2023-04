Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anders als im Herbst kurz vor dem zweiten Lockdown ist am Dienstagabend eine beachtliche Anzahl von Asselheimern in den Workshop zum Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept geströmt. Die Organisatoren bekamen genau das, was sie sich gewünscht hatten: Einen regen Austausch mit 57 Bürgern, die viel zu berichten hatten.

Was dem Sausenheimer sein Am Finkenbach ist dem Asselheimer sein Im Auweg – die Erkenntnis stand nicht erst am Ende, sondern gleich am Anfang des Bürger-Workshops am Dienstagabend. Als Referent