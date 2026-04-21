Mit einer Feierstunde hat der Kreis Bad Dürkheim 50 neu eingebürgerte Personen begrüßt. Laut einer Mitteilung überreichte ihnen der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan im Ratssaal der Kreisverwaltung ihre Einbürgerungsurkunden. Nach Angaben der Kreisverwaltung stammen zehn der Neubürger aus Syrien, je fünf aus Kosovo, Litauen und der Türkei, vier aus Bosnien-Herzegowina, je zwei aus Polen und Ungarn sowie je eine Person aus Afghanistan, Belarus, Großbritannien/Kanada, China, der Dominikanischen Republik, Israel/ Russland, Kamerun, Kroatien, Österreich, Pakistan, von den Philippinen, aus Russland, Serbien, Spanien, Südafrika, Tschechien und der Ukraine. 17 von ihnen leben in Bad Dürkheim, 15 in Grünstadt, je sechs in der Verbandsgemeinde (VG) Leininger Land und VG Lambrecht, je zwei in Haßloch und der VG Deidesheim und je eine Person in der VG Freinsheim und der VG Wachenheim.