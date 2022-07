Ein halbes Jahrhundert gibt es die Kita Beim Bergtor nun schon – und Gisela Poignée war fast die ganze Zeit als Erzieherin dabei. Die ehemalige Leiterin kann sich noch an viele Kinder erinnern – und hat mittlerweile auch schon deren Enkel kennengelernt.

Einige der Kinder, die seit der Eröffnung 1972 in der Kita Beim Bergtor waren, sind mittlerweile über 50 Jahre alt. Viele von ihnen trifft Gisela Poignée bis heute ab und zu. Die 64-jährige Erzieherin aus Grünstadt hat 45 Jahre in der evangelischen Kindertagesstätte gearbeitet, seit 2003 gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Herbst als Leitung. In dieser Zeit hat sie einige Veränderungen miterlebt und vorangetrieben.

Dazu zählt unter anderem die Aufteilung der Kinder in alters- und entwicklungsorientierte Gruppen. „Das ist ein Grundkonzept des Kindergartens, was sich in den vergangenen zwanzig Jahren zu einem teiloffenen System entwickelt hat“, erzählt Poignée. Das heißt: Vormittags sind die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen, am Nachmittag können sie sich dann gruppenübergreifend zwischen Angeboten wie Malen oder Musizieren entscheiden. „Damit soll es ermöglicht werden, jedem Kind seinem Alter und seinen Interessen entsprechend gerecht zu werden“, erklärt sie.

Kinder sind jünger, Betreuungszeiten länger

Einen der wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu früher sieht Poignée darin, dass die „Kinder damals älter waren, als sie zu uns kamen, die meisten waren schon knapp vier Jahre“. Mittlerweile nimmt die Einrichtung Kinder ab zwei Jahren und neun Monaten auf. Und zwar über das ganze Jahr verteilt, während früher alle Neuankömmlinge gemeinsam nach den Sommerferien in die Kita kamen.

Zudem seien die Kleinen nicht nur jünger, sondern die Betreuungszeit auch länger geworden. Manche seien durchgängig von sieben Uhr bis nachmittags um halb fünf in der Kita. Poignée führt das auf den steigenden Anteil von Alleinerziehenden zurück. Zudem würde es immer häufiger vorkommen, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten. „Der Kindergarten ist auf jeden Fall eine noch größere Unterstützung für die Eltern als früher“, sagt Poignée.

Gleichzeitig betont sie, dass der Kindergarten auch auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen ist. Dementsprechend sei ihr ein gutes Verhältnis zu den Eltern und ihrem Team immer wichtig gewesen.

Spielstationen der vergangenen 50 Jahre

Seit Kurzem ist die Erzieherin im Ruhestand, hat in der Einrichtung aber „bis zum letzten Tag sehr gerne und mit großer Freude“ gearbeitet. Ob sie sich noch an alle Kinder erinnern kann, die sie in den 45 Jahren in der Kita Beim Bergtor betreut hat? „Vielleicht nicht an alle, aber an ganz, ganz viele“, sagt sie. In Grünstadt würde sie immer mal wieder einen ihrer ehemaligen Schützlinge treffen. Teilweise habe sie mittlerweile schon deren Enkelkinder kennengelernt.

Auf dem Jubiläumsfest am Samstag wird sie vermutlich ebenfalls auf einige bekannte Gesichter treffen – und sich wohl auch an das ein oder andere Sommerfest aus den vergangenen Jahren erinnern. Anlässlich des Jubiläums hat sich das Bergtor-Team unter der Leitung von Katrin Dinges und ihrer Stellvertreterin Jessica Maydt nämlich verschiedene Spielstationen ausgedacht, die von Aktionen aus den Festen der vergangenen Jahrzehnte inspiriert sind.

Getreu dem Motto „Bunt wie ein Regenbogen“ können die Kinder mit ihren Eltern an jeder Station ein verschiedenfarbiges Armband sammeln. Neben den unterschiedlichen Stationen gibt es zudem die Möglichkeit, an einer Führung durch die Einrichtung teilzunehmen. Mit Unterstützung der Eltern wird es Getränke sowie ein Salat- und Kuchenbuffet auf Spendenbasis geben. Los geht das Fest Beim Bergtor 11 in Grünstadt um 11 Uhr, es endet gegen 16 Uhr.