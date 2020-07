Ein 47-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Überholmanöver auf der Heuchelheimer Straße in Dirmstein leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei Grünstadt am Freitagnachmittag mit. Laut den Beamten war der 47-Jährige gegen 15 Uhr in Richtung Obersülzen unterwegs, ebenso wie ein 45-jähriger Rollerfahrer, der vor dem 47-Jährigen fuhr. Als der 47-Jährige auf Höhe der Esso-Tankstelle zum Überholen ansetzte, bog der 45-Jährige links auf das Tankstellengelände ab. Der 47-Jährige wurde davon überrascht, geriet ins Schleudern und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und sein Roller verkratzt. Auf dem Tankstellengelände sprach der 47-Jährige den anderen Rollerfahrer an und bat darum, die Kontaktdaten auszutauschen. Doch der 45-Jährige kam dem nicht nach und verließ das Tankstellengelände. Nachdem der gestürzte Rollerfahrer die Polizei gerufen hatte, konnten die Beamten den Halter des anderen Rollers ausfindig machen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.