Von den 374 Corona-Infizierten im Kreis Bad Dürkheim leben 46 in Grünstadt, Sausenheim und Asselheim. 65 Infizierte sind in der Verbandsgemeinde Leiningerland zu Hause; jeweils elf Infektionsfälle verzeichnet das Gesundheitsamt in Carlsberg und Dirmstein. Aus Bissersheim, Kirchheim und Tiefenthal sind keine Fälle gemeldet. Seit der Meldung vom Montag sind im Kreis 38 Neuinfektion hinzugekommen, davon neun mit der britischen Virusvariante. Damit sind im Landkreis Bad Dürkheim bisher insgesamt 316 Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen worden – 3876 positive Fälle gab es seit dem Ausbruch der Pandemie.