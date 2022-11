Weil ein 42-Jähriger am Montag ohne Führerschein mit einem Auto in Grünstadt unterwegs war, muss er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Aufgeflogen war der Straftatbestand laut Polizeiangaben bei einer Unfallaufnahme: Zuvor war der Mann gegen 14 Uhr mit einem Pkw auf der Sausenheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er beim Rangieren mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug stieß. Die zum Unfall hinzugerufenen Beamten stellten daraufhin fest, dass der Mann keine Fahrlaubnis besitzt. Der 42-Jährige erhält eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein sowie eine Verwarnung, weil er einen Verkehrsunfall verursacht hat. Auch der Halter des Fahrzeugs, der dem Mann seinen Pkw überlassen hatte, obwohl dieser keinen Führerschein besitzt, muss sich strafrechtlich verantworten.