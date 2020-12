Gute Nachrichten für Kindenheim: Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat der Ortsgemeinde 393.100 Euro für die Umsetzung eines Dorferneuerungsprojekts bewilligt. Das Geld soll genutzt werden, um das Anwesen Michelsberg 2 in ein neues Gemeindezentrum umzufunktionieren.

Nachdem die Gemeinde ein baufälliges Gebäude samt dazugehöriger Halle mitten im Ortskern erworben hatte, kann das ehemalige Wohnhaus nun abgerissen und mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen werden, das künftig als Gemeindezentrum dienen soll. In ihm sollen ein Jugendraum, das Gemeindearchiv, ein Büro für die Ortsgemeinde sowie ein Treffpunkt für die ältere Generation eingerichtet werden. Auch der Kerwetradition im Ort soll der Neubau zugutekommen: Die bereits bestehende Halle soll künftig von der Kerwejugend genutzt werden.

„Für Jung und Alt ist es wichtig, dass solche Möglichkeiten bestehen und sich Traditionen entfalten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Innenminister Roger Lewentz (SPD). Das neue Gemeindezentrum werde ein Ort, an dem das Miteinander und die Geselligkeit ihren Platz finden könnten. Projekte in Ortskernen, die dem Mittelpunkt des dörflichen Lebens neue Impulse geben oder es erhalten, zählten zu den Schwerpunkten der vom Land geförderten Dorferneuerung, heißt es in der Mitteilung. Das Programm stelle im laufenden Jahr insgesamt rund 24,5 Millionen Euro für die Unterstützung kommunaler und privater Projekte in Ortskernen zur Verfügung. 390.000 Euro davon gehen nun an Kindenheim.