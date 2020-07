Ein 34-jähriger Eisenberger hat am späten Mittwochabend in einem Spielcasino in der Grünstadter Industriestraße randaliert. Der Mann soll laut Polizeiangaben einen Stuhl beschädigt haben uns sei mit dem abgeschlagenen Stuhlbein wütend auf dem Gelände herumgelaufen. Im Spielcasino hat er nun Hausverbot.