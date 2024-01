34 gebrauchte Felgen der Marke VW inklusive dazugehöriger Reifen haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 16. Januar, 15.30 Uhr, bis Samstag, 27. Januar, 12 Uhr, entwendet. Die Felgen befanden sich laut Polizeibericht auf einem frei begehbaren Hinterhofgelände in der Grünstadter Straße. Ein Teil davon war in einem abgeschlossenen Container gesichert, dessen Vorhängeschloss von den Tätern aufgebrochen wurde. Die übrigen Felgen samt Reifen wurden aus dem Kofferraum eines VW-Busses entwendet, der auf unbekannte Weise geöffnet wurde. Der Wert des Diebesguts beträgt laut Polizei 1600 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.