Bei einer Verkehrskontrolle in der Kleinkarlbacher Hauptstraße wurde ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Wie die Polizei mitteilt, wird nun jedoch auch gegen die 33-jährige Fahrerin ermittelt – die hatte nämlich keinen Führerschein. Mit ihrem Mitsubishi wurde sie am Montagnachmittag angehalten. Dabei wurde zudem festgestellt, dass ihr Auto nicht zugelassen war. Sie zahlte also weder Kfz-Steuern, noch hatten Auto und Insassen einen Versicherungsschutz. Gegen die 33-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weil es nicht ihr erstes verkehrswidrige Vergehen gewesen sei, beschlagnahmten die Beamten den Mitsubishi.