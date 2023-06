Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Warteliste ist lang: 14 Jahre nach dem ersten Aufstellungsbeschluss wird das Carlsberger Neubaugebiet „Am Ringelsberg“ erschlossen. Die Bagger stehen schon bereit, ab kommende Woche sollen sie loslegen. Was der Quadratmeter in etwa kosten soll und worauf die Gemeinde beim Verkauf achten will.

Das Neubaugebiet „Am Ringelsberg“ in Hertlingshausen ist die vorerst wohl letzte Möglichkeit für die Ortsgemeinde Carlsberg, Neubürger in etwas größerer Anzahl ins Dorf