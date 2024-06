Anlässlich der 300-Jahr-Feier der katholischen Kirche St. Peter in Hettenleidelheim lädt das Heimatmuseum Karl Blum zu einem Vortrag über die Geschichte des Gotteshauses ein: am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, vor Ort. Referent ist Hans Völker.

Die pastorale Visitation des Bischofs Karl-Heinz Wiesemann in der Pfarrei Heiliger Lukas Hettenleidelheim findet am Mittwoch, 3., und Donnerstag, 4. Juli, statt. Der Festakt beginnt mit einem Pontifikalamt um 18 Uhr in der Kirche St. Peter. Ab 19.30 Uhr ist dann ein offener Begegnungsabend im Adolph-Kolping-Heim.

Der zweite Tag startet um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in Ramsen und dem anschließenden Besuch der örtlichen Kita. Um 14.30 Uhr ist der Bischof im Eisenberger Azurit-Seniorenheim. Vorher oder hinterher möchte er noch beim DSK-Pflegeheim in Eisenberg vorbeischauen und bei der Heilig-Kreuz-Kirche in Carlsberg.

Mehr zur Geschichte der Kirche und was daran bis heute ein Rätsel ist, steht im ausführlichen Artikel.