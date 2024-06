1724 ist die katholische Kirche St. Peter in Hettenleidelheim nach vier Jahren Bauzeit geweiht worden. Der 300. Geburtstag des Gotteshauses wird in den nächsten Tagen gefeiert. Welche Ausstattungsstücke im Lauf der Zeit verschwanden und was an der Geschichte des Gotteshauses bis heute mysteriös ist.

Hans Völker ist etwas verwundert. Soll er doch anlässlich des 300. Jubiläums der St.-Peter-Kirche in Hettenleidelheim