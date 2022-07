Zu Beginn der Sommerferien ließen sich die Betreiber des Hettenleidelheimer Freibades etwas Besonderes einfallen: Sie feierten ein Schwimmbadfest – und rund 300 Gäste feierten mit. Bei angenehmen Temperaturen hieß es Badespaß und gute Musik. Die Band Buzz präsentierte über vier Stunden tollen Pop- und Rock. Zahlreiche Familien mit ihren Kindern waren da: Die Kinder hatten ihren Spaß an den Spielgeräten, die der Förderverein im vergangenen Jahr aufbaute. Auch das Verpflegungsangebot war vielseitig. Neben einem „normalen“ Getränkestand kamen auch Weinliebhaber auf ihre Kosten und alle die es tropisch wollten, erfreute sich an kühlen Getränken an der Karibikbar. Die Getränkestände wurden von örtlichen Vereinen betreut.