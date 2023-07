Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sanitäter-Azubis haben am Donnerstag in Grünstadt trainiert, was im Berufsalltag auf sie zukommt. Mitgemacht hat auch die Feuerwehr. Denn die Retter mussten durch eine verriegelte Tür. Wie die Freiwilligen so eine Barriere knacken – und wie sie hinterher die verwaiste Wohnung schützen.

Eigentlich ist dringend, doch einstweilen muss der Rettungsdienst warten. Die Sanitäter sollen sich um einen Patienten kümmern, der noch selbst den Notruf gewählt hat. Mittlerweile