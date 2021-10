Auf der Eistalstraße ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Laut Polizeibericht ist eine 30-jährige Autofahrerin gegen 9.25 Uhr auf der L395 in Richtung Mertesheim unterwegs gewesen. Kurz nach Asselheim kollidierte ihr Pkw mit dem Wagen einer 38-Jährigen, der ihr entgegenkam. Nach der Spurenlage und der Aussage der 38-Jährigen, die noch zwei weitere Personen in ihrem Fahrzeug hatte, ist die 30-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Alle Beteiligten standen unter Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Eistalstraße für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden, da auch Betriebsstoffe ausliefen. Der Verkehr wurde umgeleitet.