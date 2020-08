Einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt ist am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in Obersülzen ein roter BMW aufgefallen. Weil dessen Fahrerin für die Beamten keine Unbekannte war, wollten sie die 30-Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland kontrollieren. Sie fuhr davon. Auf der Strecke zwischen Obersülzen und Laumersheim kam sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn, auf der sich laut Polizei andere Fahrzeuge befanden. Die Frau konnte schließlich in der Hauptstraße in Laumersheim gestoppt werden. Weil die Beamten annehmen, dass sie Amphetamine zu sich genommen hatte, ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Polizei bittet betroffene Autofahrer im Gegenverkehr sich als Zeugen zu melden, Telefon 06359/93120.