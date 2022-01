Ein 28-Jähriger hat am 23. Januar einen Blitzer-Anhänger in der Nothaltebucht auf der A6 bei Neuleiningen mit Klebeband außer Gefecht gesetzt. Das kuriose Motiv bewahrt ihn nicht vor Strafe.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann am vorvergangenen Sonntag um kurz nach 10 Uhr mit seinem Wagen in die Nothaltebucht, in der der Blitzeranhänger stand. Er steig aus und verdeckte die Linse mit schwarzem Klebeband, sodass der Trailer die Geschwindigkeit auf der A6 etwa eine Stunde lang nicht mehr überwachen und Verstöße feststellen konnte.

Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim gelang es rasch, einen Verdächtigen zu identifizieren: Der Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim war wegen diverser Geschwindigkeitsverstöße in den vergangenen Jahren aktenkundig und räumte die Tat ein: Er habe sie wegen einer Abneigung gegen Blitzer begangen. Dass es sich bei der Kleb-Aktion nicht um einen „Dumme-Jungen-Streich“ handelt, sondern der Verdacht einer Straftat im Raum steht, wunderte ihn. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Strafandrohung: bis zu fünf Jahre Gefängnis.