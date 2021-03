Am Donnerstag gegen 0 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 26-jährigen Grünstädter in Bahnhofsnähe einer Personenkontrolle unterziehen. Der Mann nahm allerdings die Beine in die Hand und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Den Grund hierfür ermittelten die Beamten nachdem sie den Flüchtigen eingeholt hatten. Bei dem Mann wurden geringe Mengen Haschisch und Kokain gefunden. Gegen den Grünstädter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.