Die Polizei hat am Montag an verschiedenen Stellen in Grünstadt und Umgebung den Verkehr kontrolliert und dabei nach eigenen Angaben insgesamt 230 Fahrzeuge erfasst. Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Asselheimer Weinstraße haben die Beamten drei Wagen erwischt, die zu schnell waren. Der schnellste von ihnen brachte es auf 66 Stundenkilometer. Außerdem wurden vier Fahrer verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren. Für Tempomessungen postierten sich die Polizisten auch in der Tiefenthaler Hauptstraße sowie in Mertesheim. Dort erspähten sie zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit, das schnellere der beiden war mit 64 Stundenkilometern unterwegs.