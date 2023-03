Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 23 Jahren ist aus dem Lehrschwimmbecken am Leininger-Gymnasium in Grünstadt durch Schließung ein Leerschwimmbecken geworden. Seither hat die Schulgemeinschaft darum gekämpft, die einstige Sportstätte wieder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Jetzt endlich ist es gelungen.

„Wenn ich an das Lehrschwimmbecken denke, habe ich noch heute Muskelkater“, sagt Felix Gruber, der Erste Stellvertreter am Leininger-Gymnasium (LG) in Grünstadt. Er spielt dabei