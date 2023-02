Am Samstag hat die Polizei einen 23-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Er war gegen 16.15 Uhr in Sausenheim unterwegs. Nachdem bei der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt worden waren, stand ein Drogenschnelltest an. Dieser reagierte nach Angaben der Polizei positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.