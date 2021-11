Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei soll ein 22-Jähriger seine 26-jährige Frau in der Nacht auf Samstag geschlagen und angedroht haben, ihr ein drei Wochen altes Kind wegzunehmen. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt mitteilen, soll es in der Wohnung zu weiteren unschönen Vorfällen gekommen sein, bei denen die Frau unter anderem an den Haaren gezogen worden sein soll. Der 22-Jährige habe ihr auch das Handy weggenommen. Dabei soll er deutlich alkoholisiert gewesen sein. Der Mann hatte die Wohnung vor Eintreffen der Polizei verlassen, so die Beamten.